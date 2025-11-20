База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару

На місці працюють понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару
Розбір завалів на місці удару РФ у Тернополі
Фото: ДСНС

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, і станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. 

За даними ДСНС, ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них – 3 дітей. 93 людини поранені, зокрема 18 дітей. 46 осіб  вдалося врятувати. 

Рятувальники працювали всю ніч і розібрали понад 700 кв.м  завалів, вивезли 230 куб.м  зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та  засоби з дев’яти регіонів України. Загалом це понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

  • Ще 22 людини після російської атаки вважаються зниклими. 
  • Армія Росії під час ранкової атаки 19 листопада пошкодила в Тернополі житлові будинки. Ворог застосував і дрони, і ракети. 
  • РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС стратегічної авіації Росії. Одна із цих ракет виготовлена у у четвертому кварталі 2025 року.
