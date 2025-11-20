У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, і станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася.
За даними ДСНС, ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них – 3 дітей. 93 людини поранені, зокрема 18 дітей. 46 осіб вдалося врятувати.
Рятувальники працювали всю ніч і розібрали понад 700 кв.м завалів, вивезли 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.
Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.
Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України. Загалом це понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.
- Ще 22 людини після російської атаки вважаються зниклими.
- Армія Росії під час ранкової атаки 19 листопада пошкодила в Тернополі житлові будинки. Ворог застосував і дрони, і ракети.
- РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС стратегічної авіації Росії. Одна із цих ракет виготовлена у у четвертому кварталі 2025 року.