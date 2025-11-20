На місці працюють понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

Розбір завалів на місці удару РФ у Тернополі

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, і станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася.

За даними ДСНС, ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них – 3 дітей. 93 людини поранені, зокрема 18 дітей. 46 осіб вдалося врятувати.

Рятувальники працювали всю ніч і розібрали понад 700 кв.м завалів, вивезли 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України. Загалом це понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.