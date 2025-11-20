Генштаб спростовує російську інформацію про захоплення Куп’янська та Ямполя

Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% Вовчанська та 70% Покровська.

Начальник Генерального штабу РФ Герасімов у доповіді Путіну повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Генштаб повідомив, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України, а у місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста.

Зазначається, що схожа ситуація і з Ямполем, де тривають пошуково-ударні дії українських військ.

Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% Вовчанська на Харківщині та 70% Покровська.

“У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються”, - запевнили у Генштабі.