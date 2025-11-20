ДСНС: кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі збільшилась до 28 (оновлено)

На місці удару російських окупантів по житловому будинку у Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 27 людей, з них 3 дитини.
Постраждали ще 94 людини, з них 18 дітей.
В ДСНС повідомили, що розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття.
Аварійно-рятувальні роботи тривають .
Пізніше ДСНС додала, що вдалось деблокувати тіло ще однієї особи. Кількість загиблих зросла до 28.
- У Тернополі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. За уточненими даними, вийшли на зв’язок шестеро мешканців, яких вважали зниклими безвісти.
-
РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101" з літаків Ту-95МС стратегічної авіації Росії.