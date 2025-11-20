США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

ДСНС: кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі збільшилась до 28 (оновлено)

З-під завалів будинку рятувальники дістали ще двох осіб. 

ДСНС: кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі збільшилась до 28 (оновлено)
Місце російського удару по житловому будинку у Тернополі
Фото: ДСНС

На місці удару російських окупантів по житловому будинку у Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 27 людей, з них 3 дитини. 

Постраждали ще 94 людини, з них 18 дітей. 

В ДСНС повідомили, що розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття.

Аварійно-рятувальні роботи тривають .

Пізніше ДСНС додала, що вдалось деблокувати тіло ще однієї особи. Кількість загиблих зросла до 28.
