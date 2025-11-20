ДСНС: кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі збільшилась до 28 (оновлено)

З-під завалів будинку рятувальники дістали ще двох осіб.

Місце російського удару по житловому будинку у Тернополі

На місці удару російських окупантів по житловому будинку у Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 27 людей, з них 3 дитини.

Постраждали ще 94 людини, з них 18 дітей.

В ДСНС повідомили, що розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття.

Аварійно-рятувальні роботи тривають .

Пізніше ДСНС додала, що вдалось деблокувати тіло ще однієї особи. Кількість загиблих зросла до 28.