Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації

MQ-9 Reaper були на озброєнні 18 років.

Уряд Великобританії виключив передачу Україні будь-яких дистанційно пілотованих літаків MQ-9 Reaper, які після 18 років використання виводять з експлуатації.

Про це повідомляє UK Defence Journal.

Депутат від Ліберально-демократичної партії Джеймс Макклірі звернувся із запитом щодо майбутнього дронів, зокрема чи буде їх флот утилізований, проданий або переданий у дар після виведення його з експлуатації.

“Немає жодних планів передавати Україні будь-які дистанційно пілотовані повітряні системи MQ-9 Reaper”, – написав міністр оборони Ел Карнс, і додав, що це ж стосується продажу безпілотників.

Міністр зазначив, що утилізація дронів буде здійснюватися відповідно до правил продажу військової техніки за кордон.

Флот MQ-9 вступив на озброєння у 2007 році, підтримував операції Великобританії в Афганістані та пізніше налітав “понад 173 000 годин” під час операції Shader.

Тепер Королівські ВПС переходять на MQ-9B Protector, який сертифікований для польотів у повітряному просторі Великобританії та забезпечує більшу тривалість польоту та модернізовані датчики.