Головне за четвер, 20 листопада: атака на Запоріжжя, наслідки удару по Тернополю, понад 160 боєзіткнень, "мирний план" Трампа

Увечері 20 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

міський колцентр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508

Пізніше Федоров додав, що 5 людей загинули, ще 3 дістали поранень. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.

На місці удару російських окупантів по житловому будинку у Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 27 людей, з них 3 дитини. Постраждали ще 94 людини, з них 18 дітей.

У ДСНС повідомили, що розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття.

За уточненими даними, шестеро мешканців, яких вважали зниклими безвісти, вийшли на зв’язок.

"Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги. За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У ДСНС наголосили, що аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 листопада відбулося 161 бойове зіткнення.

Кожне третє боєзіткнення - на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились і на Костянтинівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 листопада – в новині.

Генштаб спростовує російську інформацію про захоплення Куп’янська та Ямполя.

Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% Вовчанська та 70% Покровська.

Докладніше – в новині.

У ніч на 20 листопада оператори 1-го окремого центру СБС спільно з Головним управлінням розвідки вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу. Удару завдали на відстані понад 470 км від державного кордону України.

Унаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа в районі установок вторинної переробки нафти.

"Завод належить компанії «Роснефть», що відіграє важливу роль у підтримці воєнних дій рф. Річна потужність переробки становить 17 млн тонн нафти (близько 6,1% від загального обсягу нафтопереробки в рф). Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", – повідомили СБС.

Президент Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт "мирного плану", який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі (із американською делегацією, - ред.) домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

Докладніше – в новині.

Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, заявив Володимир Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Сторони обговорили варіанти досягнення миру, етапність роботи та формати діалогу, а також «нові імпульси для дипломатії». «Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», - додав глава держави.

Європейські країни виступили проти підтриманого США мирного плану щодо України, який, за словами джерел Reuters, вимагав би від Києва відмовитися від частини території та частково роззброїтися — умов, які союзники України давно розглядають як фактичну капітуляцію.

Двоє поінформованих осіб повідомили Reuters у середу, що Вашингтон дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському: Україна повинна прийняти розроблену США рамку завершення війни, яка включає територіальні поступки й обмеження для українських збройних сил.

Активізація американської дипломатії відбувається у невдалий момент для Києва: складна ситуація на фронті, а уряд Зеленського послаблений корупційним скандалом. У середу парламент звільнив двох міністрів через цей скандал.

Засідання фракції “Слуги народу” з президентом Володимиром Зеленським завершилося, повідомили джерела LB у “Слузі народу”.

“Засідання тривало приблизно дві години. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також був присутній і брав участь у розмові. Питання депутатів по ньому були. Але президент дав зрозуміти, що, принаймні зараз відставки не буде”, - повідомило джерело.

Водночас співрозмовник наголосив, що “цього разу було прямо багато, під 200 депутатів. Було багато гострих питань. Щонайменше 3-4 по свіжому корупційному кейсу в різних інтерпретаціях”.

Також нардепи повідомили, що обговорювалося питання плану “миру”, який був переданий президенту від американських партнерів.

Більше інформації – в новині.

Усередині фракції "Слуга народу" ідея напрацювання комплексної політичної позиції з'явилася одразу після появи перших публікацій "плівок Міндіча". Тоді для обговорення цього зібралися близько 10-12 людей, повідомив у інтерв'ю LB народний депутат Микита Потураєв.

Учора він від імені депутатів фракції опублікував заяву на підтримку створення коаліційного уряду. Однак керівництво фракції заявило, що це – позиція окремих депутатів.

Потураєв розповів, що під час першого обговорення він сформулював три пункти, перший з яких – перемовини з усіма проукраїнськими фракціями в Верховній Раді. Він додав, що опублікований ним учора текст не погоджували ні з ким із представників опозиції.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!