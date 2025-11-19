Арахамія прокоментував заяву про підтримку коаліційного уряду: не позиція партії або фракції

Глава фракції зазначив, що депутати мають право на власні висловлювання, але це не слід сприймати як спільну позицію.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія прокоментував заяву окремих народних депутатів про підтримку коаліції національної єдності і створення коаліційного уряду. Він наголосив, що це не слід сприймати як позицію всієї фракції.

Арахамія заявив, що народні депутати мають право на озвучення думок. Але ні фракція, ні партія з такою позицією не виходила.

“Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна – винні мають нести покарання не залежно від статусів, чи посад. Що стосується політичних оцінок, то їх сьогодні прозвучало предостатньо. Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції”, – сказав він.

Нині заяву на підтримку створення коаліційного уряду опублікував Микита Потураєв. Він зазначив, що це заява від імені нардепів фракції СН, але не уточнив, скільки саме людей її підтримали.

Раніше за відставку уряду і створення нового Кабінету міністрів виступали партії “Голос”, “Євросолідарність” і “Батьківщина”. Це відбулося на тлі гучного викриття корупції в енергетиці, де підозрюваним уже став один член колишнього уряду – Олексій Чернишов. За даними САП, підозрюваний в організації злочинної схеми Тимур Міндіч міг впливати також на Германа Галущенка і Рустема Умєрова.



