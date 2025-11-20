База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

Польща обмежить пересування російських дипломатів по країні

До цього країна закрила останнє російське консульство.

Польща обмежить пересування російських дипломатів по країні
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Російські дипломати матимуть можливість подорожування виключно у межах Мазовецького воєводства (з центром у Варшаві).

Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ в четвер у Брюсселі повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

Сікорський зазначив, що повідомить європейських колег про терористичний акт на польській залізниці, який здійснили агенти російського ГРУ. За його словами, на європейському рівні треба обмінюватися інформацією з партнерами щодо російських методів гібридних дій.

«Я вже вирішив відкликати свою згоду на діяльність російського консульства в Гданську. Моє наступне рішення полягає в тому, що росіянам потрібна буде згода нашої влади для поїздок за межі Мазовецького воєводства», - підкреслив Сікорський.

Він закликатиме європейських колег прийняти аналогічні правила, які завадять росіянам користуватися перевагами Шенгенської зони

Дипломат зазначив, що сподівається на «сильний 20 пакет санкцій» ЄС проти РФ.

«Російська економіка вже потерпає від втрати свого найкращого європейського енергетичного ринку. Сьогодні вона змушена продавати нафту та газ зі знижкою та стала імпортером бензину. Однак ми не повинні допустити, щоб екологічний ризик, який створює флот металобрухту в Балтійському морі, продовжував існувати. Це також дозволяє Путіну фінансувати війну, і в наших інтересах це обмежити»,- підкреслив глава польської дипломатії.

Щодо «мирного плану» він зазначив, що Польща підтримує усі мирні зусилля. Водночас зараз Європа найбільше допомагає Україні у військовому та фінансовому плані, а від способу завершення цієї війни залежатиме посилення чи послаблення безпеки Європи.

«Тому як Європа ми вимагаємо включення до цих рішень. І, на мою думку, обмежувати слід не здатність жертви захищатися, а здатність агресора до агресії», - наголосив глава польської дипломатії.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies