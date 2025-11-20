Польща обмежить пересування російських дипломатів по країні

Російські дипломати матимуть можливість подорожування виключно у межах Мазовецького воєводства (з центром у Варшаві).

Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ в четвер у Брюсселі повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

Сікорський зазначив, що повідомить європейських колег про терористичний акт на польській залізниці, який здійснили агенти російського ГРУ. За його словами, на європейському рівні треба обмінюватися інформацією з партнерами щодо російських методів гібридних дій.

«Я вже вирішив відкликати свою згоду на діяльність російського консульства в Гданську. Моє наступне рішення полягає в тому, що росіянам потрібна буде згода нашої влади для поїздок за межі Мазовецького воєводства», - підкреслив Сікорський.

Він закликатиме європейських колег прийняти аналогічні правила, які завадять росіянам користуватися перевагами Шенгенської зони

Дипломат зазначив, що сподівається на «сильний 20 пакет санкцій» ЄС проти РФ.

«Російська економіка вже потерпає від втрати свого найкращого європейського енергетичного ринку. Сьогодні вона змушена продавати нафту та газ зі знижкою та стала імпортером бензину. Однак ми не повинні допустити, щоб екологічний ризик, який створює флот металобрухту в Балтійському морі, продовжував існувати. Це також дозволяє Путіну фінансувати війну, і в наших інтересах це обмежити»,- підкреслив глава польської дипломатії.

Щодо «мирного плану» він зазначив, що Польща підтримує усі мирні зусилля. Водночас зараз Європа найбільше допомагає Україні у військовому та фінансовому плані, а від способу завершення цієї війни залежатиме посилення чи послаблення безпеки Європи.

«Тому як Європа ми вимагаємо включення до цих рішень. І, на мою думку, обмежувати слід не здатність жертви захищатися, а здатність агресора до агресії», - наголосив глава польської дипломатії.