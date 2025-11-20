У Раді зареєстрували постанову із закликом до Зеленського звільнити Умєрова та Єрмака

Автори постанови зазначають, що Умєров та Єрмак дискредитують главу держави своїми діями і можуть бути причетними до так званих «плівок Міндіча».

Представники “Європейської солідарності” зареєстрували у Верховній Раді постанову № 14234 із закликом до президента Володимира Зеленського звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова та голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Як зазначила одна з ініціаторів постанови нардеп Ірина Геращенко, це стало реакцією на “найгучніший корупційний скандал влади”.

Вона зазначила, що зазначені особи дискредитують главу держави своїми діями і можуть бути причетними до так званих «плівок Міндіча».

Також парламент має вимагати від Кабміну невідкладно вирішити питання про звільнення із займаних посад таких посадових осіб: