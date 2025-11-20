База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Політика

У Раді зареєстрували постанову із закликом до Зеленського звільнити Умєрова та Єрмака

Автори постанови зазначають, що Умєров та Єрмак дискредитують главу держави своїми діями і можуть бути причетними до так званих «плівок Міндіча».

У Раді зареєстрували постанову із закликом до Зеленського звільнити Умєрова та Єрмака
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Представники “Європейської солідарності” зареєстрували у Верховній Раді постанову № 14234 із закликом до президента Володимира Зеленського звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова та голову Офісу президента Андрія Єрмака. 

Як зазначила одна з ініціаторів постанови нардеп Ірина Геращенко, це стало реакцією на “найгучніший корупційний скандал влади”.

Вона зазначила, що зазначені особи дискредитують главу держави своїми діями і можуть бути причетними до так званих «плівок Міндіча».

Також парламент має вимагати від Кабміну невідкладно вирішити питання про звільнення із займаних посад таких посадових осіб:

  • Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна; 
  • голів наглядових рад усіх державних підприємств;
  • інших посадових осіб, які є фігурантами так званих «плівок Міндіча» та звільнення яких з посад належить до компетенції Кабінету Міністрів України.
