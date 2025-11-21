База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Наглядову раду "Енергоатому" можуть сформувати до кінця року

Вона складатиметься вже не з п'яти, а з семи людей, зокрема і іноземних представників. 

Фото: Пресслужба Енергоатома

Обрати нову наглядову раду “Енергоатому” найшвидше можливо до кінця року. Про це повідомив на зустрічі з журналістами 20 листопада міністр економіки Олексій Соболев. 

За словами Соболева, в новому складі НР “Енергоатому” буде більше людей: не п’ять, а сім, як у попередньому складі. Очікується, що більша кількість членів "перекриватиме" більше профілів.

“Більше людей – це значить, що в них будуть різні профілі. В минулій, наприклад, не вистачало фінансової компетенції. Таким чином буде закрито більше профілів”, – сказав він.

Соболев сказав, що уже є можливість страхувати їхню професійну відповідальність.

Процедура пошуку кандидатів буде така: після публічного оголошення буде 10 днів на збір заявок. Після цього рекрутери сформують короткий список кандидатів, які будуть допущені до співбесіди. До номінаційного комітету увійдуть міжнародні партнери і представники держави.

“У нас навіть є вже кілька десятків кандидатів, які світового рівня могли б брати участь у цьому конкурсі. Тому процедура буде швидшою. Якщо б ми не запустили це, то робити це до кінця року було б неможливо”, – пояснив міністр.

Соболев додав, що в наглядовій раді 100 % будуть присутні іноземні представники.

Наступним кроком планують оновлення статутів і закріплення того, що всі ключові рішення, зокрема обрання голови правління, будуть ухвалювати простою більшістю, а не кваліфікованою.
