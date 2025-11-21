Втім, "мирний план" Трампа все ж може стати відправною точкою для перемир'я і подальших переговорів.

Європейські держави обговорюють свої пропозиції до "мирного плану", який пропонують США.

Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив у інтервʼю NRK.

Він зазначив, що європейські країни, які беруть участь у саміті G20 в ПАР, виступлять із пропозицією до "плану миру" від США для України.

"По-перше, для країни віддати території, які вона контролює, практично за столом переговорів, суперечить конституції України", – наголосив Стьоре.

Прем'єр-міністр Норвегії зауважив - "мирний план" Трампа все ж може стати відправною точкою для перемир'я і подальших переговорів.

"Цю можливість потрібно використати, але для цього європейці повинні об'єднатися і створити противагу в тих сферах, де ця пропозиція навряд чи може бути прийнята", – підкреслив очільник уряду Норвегії.

Що відомо про "мирний план" Трампа