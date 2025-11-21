В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Прем'єр Норвегії: європейські держави обговорюють пропозиції до "мирного плану" від США

Втім, "мирний план" Трампа все ж може стати відправною точкою для перемир'я і подальших переговорів.

Прем'єр Норвегії: європейські держави обговорюють пропозиції до "мирного плану" від США
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

Європейські держави обговорюють свої пропозиції до "мирного плану", який пропонують США.

Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив у інтервʼю NRK.

Він зазначив, що європейські країни, які беруть участь у саміті G20 в ПАР, виступлять із пропозицією до "плану миру" від США для України.

"По-перше, для країни віддати території, які вона контролює, практично за столом переговорів, суперечить конституції України", – наголосив Стьоре. 

Прем'єр-міністр Норвегії зауважив - "мирний план" Трампа все ж може стати відправною точкою для перемир'я і подальших переговорів.

"Цю можливість потрібно використати, але для цього європейці повинні об'єднатися і створити противагу в тих сферах, де ця пропозиція навряд чи може бути прийнята", – підкреслив очільник уряду Норвегії.

Що відомо про "мирний план" Трампа

  • Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.

  • 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.

  • США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що саме День подяки у США, є відповідним часом для України, аби погодитися на "мирну угоду".
