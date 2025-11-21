"Пункти, які можуть змінити багато": Зеленський провів нараду з дипломатичною командою щодо досягнення достойного миру

Президент Володимир Зеленський провів нараду з дипломатичною командою на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Наразі триває робота з пунктами, які можуть багато чого змінити.
Про це Президент повідомив у соцмережах.
"Провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та нашою дипломатичною командою. Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами", – ідеться у повідомленні.
За словами глави держави, наразі фактично щогодини відбуваються "зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато".
"Важливо, щоб результатом став достойний мир", – наголосив Президент.
- За інформацією ЗМІ, президенти України і США збираються провести телефонну розмову для обговорення "мирного плану". Вона може відбутися наступного тижня.
- Офіційно положення плану не публікували. Повний зміст оприлюднили в медіа, зокрема газета Financial Times. Судячи з опублікованого, Росія хоче отримати Крим, Донецьку і Луганську області повністю, а Запорізьку і Херсонську – в тій частині, яку вона встигла окупувати. Україна буде змушена відмовитися від НАТО, що має бути закріплене і в її Конституції, і в статуті Альянсу. Також вона повинна буде скоротити армію до 600 000. Загалом план містить 28 пунктів.