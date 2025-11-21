"Пункти, які можуть змінити багато": Зеленський провів нараду з дипломатичною командою щодо досягнення достойного миру

Триває робота з пунктами, які можуть багато чого змінити.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з дипломатичною командою на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Наразі триває робота з пунктами, які можуть багато чого змінити.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

"Провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та нашою дипломатичною командою. Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами", – ідеться у повідомленні.

За словами глави держави, наразі фактично щогодини відбуваються "зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато".

"Важливо, щоб результатом став достойний мир", – наголосив Президент.