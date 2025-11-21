База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
"Пункти, які можуть змінити багато": Зеленський провів нараду з дипломатичною командою щодо досягнення достойного миру

Триває робота з пунктами, які можуть багато чого змінити.

"Пункти, які можуть змінити багато": Зеленський провів нараду з дипломатичною командою щодо досягнення достойного миру
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з дипломатичною командою на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Наразі триває робота з пунктами, які можуть багато чого змінити.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

"Провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та нашою дипломатичною командою. Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами", – ідеться у повідомленні.

За словами глави держави, наразі фактично щогодини відбуваються "зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато".

"Важливо, щоб результатом став достойний мир", – наголосив Президент.

  • За інформацією ЗМІ, президенти України і США збираються провести телефонну розмову для обговорення "мирного плану". Вона може відбутися наступного тижня.
  • Офіційно положення плану не публікували. Повний зміст оприлюднили в медіа, зокрема газета Financial Times. Судячи з опублікованого, Росія хоче отримати Крим, Донецьку і Луганську області повністю, а Запорізьку і Херсонську – в тій частині, яку вона встигла окупувати. Україна буде змушена відмовитися від НАТО, що має бути закріплене і в її Конституції, і в статуті Альянсу. Також вона повинна буде скоротити армію до 600 000. Загалом план містить 28 пунктів. 
