Потураєв: вчорашню заяву про об'єднання в коаліцію єдності з опозицією не узгоджували

Всередині фракції "Слуга народу" ідея напрацювання комплексної політичної позиції з'явилася зразу після появи перших публікацій "плівок Міндіча". Тоді для обговорення цього зібралися близько 10-12 людей, повідомив у інтерв'ю LB народний депутат Микита Потураєв.

Учора він від імені депутатів фракції опублікував заяву на підтримку створення коаліційного уряду. Однак керівництво фракції заявило, що це – позиція окремих депутатів.

Потураєв розповів, що під час першого обговорення він сформулював три пункти, перший з яких – перемовини з усіма проукраїнськими фракціями в Верховній Раді.

Він додав, що опублікований ним учора текст не погоджували ні з ким із представників опозиції. Коментуючи те, чи буде розпуск фракції, Потураєв сказав:

"Це – колізія: ми не можемо розпустити фракцію з 229 людей чи монобільшість. Де-юре – вона є, хоч де-факто й ні. Тому ця заява – про те, що потрібно ухвалювати нестандартні політичні рішення. Якщо дивитися на законодавство, коаліція може бути створена тільки фракціями. Опоненти говорять про коаліцію єдності, ми – про коаліцію стійкості: політичної єдності не буде, але об’єднання навколо стійкості можливе", – вважає він.

При цьому Потураєв наголосив, що відправити уряд у відставку "завтра" неможливо: треба розуміти, ким його наповнювати.

Потураєв додав, що керівнику фракції Давиду Арахамії заяву показав уже після публікації, і він поставився до неї стримано.