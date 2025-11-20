База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаПолітика

Потураєв: вчорашню заяву про об'єднання в коаліцію єдності з опозицією не узгоджували

Народний депутат розповів, як виникла ідея напрацювань рішень на тлі корупційного скандалу. 

Потураєв: вчорашню заяву про об'єднання в коаліцію єдності з опозицією не узгоджували
Микита Потураєв
Фото: скрин відео

Всередині фракції "Слуга народу" ідея напрацювання комплексної політичної позиції з'явилася зразу після появи перших публікацій "плівок Міндіча". Тоді для обговорення цього зібралися близько 10-12 людей, повідомив у інтерв'ю LB народний депутат Микита Потураєв.

Учора він від імені депутатів фракції опублікував заяву на підтримку створення коаліційного уряду. Однак керівництво фракції заявило, що це – позиція окремих депутатів.

Потураєв розповів, що під час першого обговорення він сформулював три пункти, перший з яких – перемовини з усіма проукраїнськими фракціями в Верховній Раді. 

Він додав, що опублікований ним учора текст не погоджували ні з ким із представників опозиції. Коментуючи те, чи буде розпуск фракції, Потураєв сказав:

"Це – колізія: ми не можемо розпустити фракцію з 229 людей чи монобільшість. Де-юре – вона є, хоч де-факто й ні. Тому ця заява – про те, що потрібно ухвалювати нестандартні політичні рішення. Якщо дивитися на законодавство, коаліція може бути створена тільки фракціями. Опоненти говорять про коаліцію єдності, ми – про коаліцію стійкості: політичної єдності не буде, але об’єднання навколо стійкості можливе", – вважає він. 

При цьому Потураєв наголосив, що відправити уряд у відставку "завтра" неможливо: треба розуміти, ким його наповнювати. 

Потураєв додав, що керівнику фракції Давиду Арахамії заяву показав уже після публікації, і він поставився до неї стримано. 

  • Станом на 12 годину сьогодні депутати "Слуги народу" ще не знали запланованого часу зустрічі з президентом, який повернувся з закордонного відрядження. Також він має провести засідання Ставки і зустрітися з американськими генералами, які прибули з візитом до України.
  • Все це відбуватиметься на тлі кризи, що виникла у зв'язку з корупцією в енергетиці та оборонці, та повідомлень про те, що Штати і Росія без української участі напрацювали "план миру".
