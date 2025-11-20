База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаПолітика

Гринчук заявила, що перебуває в Україні

Ексміністерка 19 листопада надала письмову відповідь журналістам. Саме в цей день її звільняла Верховна Рада, на засідання якої вона не прийшла. 

Гринчук заявила, що перебуває в Україні
Світлана Гринчук взяла участь у засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради
Фото: mev.gov.ua

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук у коментарі BBC Україна 19 листопада заявила, що перебуває в Україні. Свою відповідь вона надала письмово.

Гринчук не прокоментувала, чому не прийшла на два засідання Верховної Ради, на яких мали розглядати її звільнення, а також не сказала, як оцінює свою роботу на чолі міністерства. Також вона не відповіла, чи запрошували її до Ради на засідання для її відставки, чи вважає вона своє звільнення справедливим і що вона може сказати про фігурування свого імені на плівках Міндіча.

"В Україні, в міністерстві, займаюся передачею документів", – написала Гринчук. 

Журналісти повідомили, що аналогічні запитання надіслали і колишньому міністру юстиції Герману Галущенку, але вони в месенджері WhatsApp та Signal відображаються, як недоставлені адресату.

Учора Верховна Рада відправила Галущенка і Гринчук у відставку. Звільнення міністрів відбулося на тлі корупційного скандалу в енергетиці.

До Верховної Ради не прийшли ні вони, ні прем'єрка Юлія Свириденко, яка вносила подання. Свириденко сказала, що зайнята місією МВФ. Нардепи припустили, що Гринчук і Галущенко вже покинули межі України.

Підозрюваними по справі вони не є. 
﻿
