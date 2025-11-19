Зеленський: ми підтримуємо всі рішучі кроки президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із турецьким колегою Реджепом Ердоганом та мирні переговори з Росією.
“Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну”, - написав Зеленський.
Він наголосив, що тільки Дональд Трамп і США мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась.
Володимир Зеленський повідомив, що підтримав запропоновані президентом Туреччини формати розмови, і наголосив, що для України важливо те, що Туреччина готова надати необхідний майданчик.
“Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям”, - підсумував президент України.
-
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та пропонує розширити їхню тематику.
-
За даними медіа, адміністрація Трампа таємно працює з Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні.
-
Цей план США з 28 пунктів був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази. Високопосадовець із Росії сказав Axios, що він налаштований оптимістично щодо цього плану. Водночас неясно, як на план відреагують Україна та її європейські союзники.