База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

Зеленський: ми підтримуємо всі рішучі кроки президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну

Президент України наголосив - тільки Дональд Трамп і США мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась. 

Зеленський: ми підтримуємо всі рішучі кроки президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із турецьким колегою Реджепом Ердоганом та мирні переговори з Росією.

“Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну”, - написав Зеленський. 

Він наголосив, що тільки Дональд Трамп і США мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась. 

Володимир Зеленський повідомив, що підтримав запропоновані президентом Туреччини формати розмови, і наголосив, що для України важливо те, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. 

“Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям”, - підсумував президент України.

  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та пропонує розширити їхню тематику. 

  • За даними медіа, адміністрація Трампа таємно працює з Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні.

  • Цей план США з 28 пунктів був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази. Високопосадовець із Росії сказав Axios, що він налаштований оптимістично щодо цього плану. Водночас неясно, як на план відреагують Україна та її європейські союзники.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies