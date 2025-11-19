Зеленський: ми підтримуємо всі рішучі кроки президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну

Президент України наголосив - тільки Дональд Трамп і США мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась.

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із турецьким колегою Реджепом Ердоганом та мирні переговори з Росією.

“Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну”, - написав Зеленський.

Він наголосив, що тільки Дональд Трамп і США мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась.

Володимир Зеленський повідомив, що підтримав запропоновані президентом Туреччини формати розмови, і наголосив, що для України важливо те, що Туреччина готова надати необхідний майданчик.

“Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям”, - підсумував президент України.