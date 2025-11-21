США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь

Ще один засіб тиску - подальше надання Україні зброї.

США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Майк Волтц
Фото: EPA/UPG

Постійний представник Сполучених Штатів в ООН Майк Волтц під час виступу у Раді безпеки заявив, що відмова Росії припинити вогонь в Україні може призвести до завпровадження проти Москви додаткових санкцій.

Як пише Укрінформ, Волтц також зазначив, що Вашингтон в разі ігнорування Кремлем закликів до зупинки бойових дій готовий і надалі надавати зброю для оборони України.

Дипломатія, на думку постпреда США, є "єдиним шляхом до тривалого та справедливого миру". Сполучені Штати заликають усі держави ООН приєднатися до зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни. 

Окремо Волтц згадав про проблему повернення українських дітей, які були викрадені росіянами з окупованих територій. 
