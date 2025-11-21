Україна у Радбезі ООН відкинула деякі з пунктів "плану Віткоффа"

Заступниця представника України при ООН Христина Гайовишин під час виступу на засіданні Ради безпеки заявила про "червоні лінії", які наша держава не перейде у ході переговорів про завершення російсько-української війни.

Як пише Укрінформ, дипломатка висловила підтримку пропозицій президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни. Гайовишин також підтвердила, що Україна отримала від США проєкт мирного плану.

При цьому заступниця постпреда підкреслила неприпустимість формального чи будь-якого іншого визнання Києвом тимчасово окупованих територій як "російських". Також Україна не погодиться на обмеження права на самооборону шляхом скорочення чисельності Збройних Сил і втручання у право обирати союзи і блоки.

Наша держава "не винагороджуватиме геноцидні наміри росіян, підриваючи свою ідентичність, включно з нашою мовою".

Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне і безумовне припинення вогню.