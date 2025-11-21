США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1050 окупантів упродовж доби

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 163 170 солдатів. 

Сили оборони ліквідували 1050 окупантів упродовж доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 3 бойові броньовані машини ворога, 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб 
  • танків – 11 357 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 550 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 546 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
