Сили оборони ліквідували 1050 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 3 бойові броньовані машини ворога, 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб
- танків – 11 357 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 550 (+20) од.
- РСЗВ – 1 546 (+0) од.
- засоби ППО – 1 247 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.