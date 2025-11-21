США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ЗМІ: Україна має погодитися на "мирний план" США до Дня подяки

У Вашингтоні хочуть встигнути домовитися про все на початку грудня.

ЗМІ: Україна має погодитися на "мирний план" США до Дня подяки
Білий дім
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання Financial Times, презентований Україні "мирний план" із 28 пунктів, розроблений у Вашинотоні спецпосланцем Стівом Віткоффом разом з держсекретарем Марко Рубіо, має чіткий дедлайн, упродовж якого від Києва вимагають принципово погодитися на його виконання.

Адміністрація Дональда Трампа хоче, щоб Президент Володимир Зеленський дав позитивну відповідь до Дня подяки, який цьогоріч Сполучені Штати відзначають у четвер, 27 листопада.

Таким чином у Білому домі сподіваються вже наприкінці листопада погодити план у Москві, а на початку грудня перейти до етапу завершення мирного процесу.

Українські посадовці у коментарі FT дали зрозуміти, що низка положень плану є неприйнятними для України, і наразі ведеться робота над формулюванням зустрічних пропозицій. Нинішній тиск Вашингтона порівняли з тим, який здійснювався на Київ для підписання "угоди про надра". 

 
