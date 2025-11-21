Віцепрезидент США порадив українцям і росіянам "торгувати, а не вбивати"

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс під час інтерв'ю з журналістом Меттью Бойлом заявив, що українцям і росіянам варто було б "припинити вбивати одне одного, а торгувати між собою, подорожувати між двома країнами та брати участь у культурному обміні".

Ці слова мали проілюструвати підхід адміністрації Дональда Трампа до завершення конфліктів через економічний вплив. За словами Венса, президент "є жорсткою, але не жорстокою людиною, яка розуміє насильство на засадничому рівні".

За твердженням другої людини у Вашингтоні, Білий дім нараз працює над "дев'ятою і десятою" мирними угодами, після підписання яких "суто для математичної гармонії" Дональду Трампу варто буде вручити Нобелівську премію миру. Ймовірно, одна з них - це угода щодо війни в Україні, для якої в адміністрації розробили "мирний план", проєкт якого у четвер презентували Президенту Володимиру Зеленському.