Росіяни вбили на Дніпропетровщині жінку, ще двоє людей постраждали

Понівечені та знищені будинки і авто.

Упродовж доби росіяни атакували Дніпропетровщину. У області загинула жінка, є поранені люди.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Ворог скерував безпілотники на Васильківську і Покровську громади, що на Синельниківщині.

Загинула жінка. Ще двоє людей постраждали. 54-річний чоловік і 71-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Виникли пожежі. Зруйновані 3 приватні будинки, ще 2 – пошкоджені. Знищені господарська споруда, авто. Побитий мікроавтобус.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська і Марганецька громади. Агресор цілив артилерією та FPV-дронами.Понівечені приватна оселя, господарська споруда, газогін.