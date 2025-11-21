США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Росіяни вбили на Дніпропетровщині жінку, ще двоє людей постраждали
Росіяни вбили на Дніпропетровщині жінку, ще двоє людей постраждали

Понівечені та знищені будинки і авто. 

Росіяни вбили на Дніпропетровщині жінку, ще двоє людей постраждали
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби росіяни атакували Дніпропетровщину. У області загинула жінка, є поранені люди.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА

Ворог скерував безпілотники на Васильківську і Покровську громади, що на Синельниківщині. 

Загинула жінка. Ще двоє людей постраждали. 54-річний чоловік і 71-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Виникли пожежі. Зруйновані 3 приватні будинки, ще 2 – пошкоджені. Знищені господарська споруда, авто. Побитий мікроавтобус.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська і Марганецька громади. Агресор цілив артилерією та FPV-дронами.Понівечені приватна оселя, господарська споруда, газогін.
