Росіяни атакували на Дніпропетровщині ферму, загинули тварини. У області поранені люди

Над Дніпропетровщиною знищили 24 безпілотники ворога. 

Росіяни атакували на Дніпропетровщині ферму, загинули тварини. У області поранені люди
Наслідки атаки ворога
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через російський обстріл зайнялася ферма. Там загинули тварини. У області через атаки РФ поранені троє людей. 

Про це написав у телеграмі в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко. 

Агресор цілив по Синельниківщині, застосовуючи КАБи та БпЛА. Під ударом були Межівська і Васильківська громади.Зайнялася ферма. Загинули свійські тварини. Пошкоджені адмінбудівля та лінія електропередач.

Безпілотниками російська армія атакувала і Павлоградський район – сам Павлоград та Богданівську громаду. Постраждали троє чоловіків. Всі госпіталізовані. 38-річний поранений знаходиться у важкому стані. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура. 

На Нікопольщині через атаки ворога постраждали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Окупанти атакували із артилерії та РСЗВ "Град", спрямовували FPV-дрони.

За уточненою інформацією через обстріл райцентру, який відбувся вчора вдень, понівечений ще один приватний будинок.Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 24 безпілотники.
