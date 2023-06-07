Папі Франциску зроблять сьогодні операцію

86-річний чоловік, як очікується, проведе в лікарні кілька днів.

Папі Франциску сьогодні зроблять операцію у римській лікарні Джемеллі.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Ватикану.

86-річний чоловік, як очікується, проведе в лікарні кілька днів.

Франциск не згадав про заплановану операцію на своїй щотижневій аудієнції у середу вранці.

У заяві Ватикану йдеться, що операція може бути викликана через грижу, ожиріння або слабкість м'язів черевної стінки. Вона проводитиметься під загальним наркозом.

Наприкінці березня Папа Римський провів п’ять днів у лікарні Джемеллі через легеневу інфекцію, а минулого місяця пропустив день аудієнції через лихоманку.

Франциск, який у березні відзначив 10-річчя свого понтифікату, часто користується інвалідним візком або тростиною через постійний біль у колінах. У липні 2021 року йому видалили частину товстої кишки. Минулого року Папа сказав, що не хоче робити операцію на коліні, оскільки загальний наркоз раніше викликав неприємні побічні ефекти.