У Соборі Святого Петра у Ватикані провели "обряд очищення" після того як голий чоловік заліз на вівтар

У четвер чоловік роздягнувся догола і виліз на головний вівтар на знак протесту проти війни в Україні

У соборі Святого Петра у Ватикані відбулася спеціальна церемонія очищення. Причиною стала поява всередині церкви оголеного чоловіка.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався у четвер увечері - чоловік роздягнувся догола і виліз на головний вівтар на знак протесту проти війни в Україні. На спині чоловіка був напис "Врятуйте дітей України", а на тілі - порізи від нігтів. За даними ЗМІ, його передали італійській поліції для допиту та ідентифікації.

Чоловік розповів, що страждає через дітей, які гинуть під російськими бомбами в Україні. Його особу не розголошують, але відомо, що це - громадянин Польщі віком приблизно 30 років. ЗМІ пишуть, що наразі ухвалено рішення про його департацію.

У суботу біля головного вівтаря базиліки Святого Петра відбувся так званий покаянний обряд, якого вимагає канонічне католицьке право. Його очолив протоієрей базиліки кардинал Мауро Гамбетті.

На молебні Папа Франциск освятив вівтар святою водою, а Гамбетті сказав, що чоловік вчинив "гріховний і недоречний" жест", аби привернути увагу до жертв війни.

Зазначимо, що в Соборі Святого Петра таке відбувається не вперше. У 2016 році облетіло світ фото чоловіка, який ходив серед туристів із рюкзаком на плечах повністю оголений. Його тоді також схопили та передали до жандармерії. Чоловік виявився бездомним із психічними розладами та був госпіталізований.

Нагадаємо, що в 2018 році мер Івано-Франківська розпорядився освятити палац Потоцьких через виступи в ньому гурту "Хамерман знищує віруси".