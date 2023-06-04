У Таллінні стартували масштабні військові навчання, до яких залучено 50 кораблів НАТО

Сьогодні столиці Естонії Таллінні розпочались найбільші у цьому році військові навчання в Балтійському морі Baltops 23, до яких залучені 50 кораблів НАТО.

Про це повідомляє ERR.ee.

Зазначається, що під час навчань відпрацьовують взаємодію сухопутні, повітряні та військово-морські сили 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь близько 6 000 військовослужбовців військово-морських, сухопутних і повітряних сил.

Протягом двох тижнів союзники відпрацюють, серед іншого, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.

Естонія готувалася до навчань приблизно три роки. Командувач ВМС Естонії Юрі Саска сказав, що такої кількості кораблів у Таллінні ніколи раніше не було.

"У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота і їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі починали навчання з Таллінна", – сказав Саска.

У навчаннях беруть участь два кораблі ВМС Естонії, а ВПС Естонії також координують навчання зі своїми союзниками.

Нагадаємо, щорічні міжнародні навчання Baltops проводять із 1972 року. Вони демонструють зусилля НАТО зі збереження миру і безпеки в регіоні. Маневри проводяться з метою поліпшення гнучкості країн-учасниць у проведенні сухопутних, повітряних і морських операцій у регіоні Балтійського моря. За організацію навчань відповідає 6-й флот ВМС США.

12 червня у Німеччині стартують найбільші навчання повітряних сил блоку НАТО за час існування Альянсу.