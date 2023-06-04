Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що оголошення про початок контрнаступу Збройних сил України не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала Маляр у соцмережах і опублікувала відео з українськими бійцями, які закликають до тиші.

"Важливо зрозуміти, не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: "завтра починаємо контрнаступ". Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, зокрема й самі військові їх не обговорюють. Водночас не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій", - сказала Маляр в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що сили оборони мають необхідний мінімум зброї для початку деокупації захоплених територій. Секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив, що Україна готова розпочати контрнаступ, однак дат не назвав.