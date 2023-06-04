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Керівники 20 провідних розвідок світу провели секретну зустріч в Сінгапурі, - Reuters

2-4 червня у Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла".

Керівники 20 провідних розвідок світу провели секретну зустріч в Сінгапурі, - Reuters

Представники близько 20 найбільших розвідувальних агенцій світу провели таємну зустріч на полях безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ять джерел.

Зазначається, що уряд Сінгапуру проводить подібні зустрічі уже кілька років поспіль в рамках форуму, але раніше про них не повідомляли.

Зокрема, США представляв на зустрічі директор національної розвідки Авріл Хейнс. Також з-поміж інших були присутні голова індійського агентства зі збору розвідданих за кордоном, Research and Analysis Wing Самант Гоел та представник розвідки Китаю. Жоден представник Росії не був присутній на зустрічі.

"Серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть вести діалог, навіть якщо з формальнішою та відкритішою дипломатією є труднощі – це дуже важливий чинник у часи напруженості. І захід у Сінгапурі сприяє цьому", - зазначив один із співрозмовників Reuters.

Інформації про порядок денний переговорів мало. Агентство повідомляє тільки, що розвідки обговорювали російсько-українську війну та транснаціональну злочинність.

Нагадаємо, 2-4 червня у Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла", на якому однією з головних тем є розв’язана війна, розв'язана Росією проти України. Основною темою заходу також є питання загострення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм. Серед учасників - представники США, Китаю та Євросоюзу.

Міністр оборони України Олексій Резніков вже низку зустрічей на полях форуму. Зокрема, він поговорив із міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Подробиць зустрічі не повідомляли, однак, за даними видання Bloomberg, Шанфу запропонував Резнікову використати “всі можливі засоби”, щоб спробувати припинити війну з Росією, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Києвом.

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