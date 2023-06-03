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У результаті дій повстанців можливе протистояння всередині Росії, - Юсов

Операція Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" триває.

У результаті дій повстанців можливе протистояння всередині Росії, - Юсов
Андрій Юсов
Фото: скріншот

У результаті успішних дій Сил безпеки і оборони України, а також повстанців можливі конфлікти або військове протистояння всередині країни-агресора.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує пресслужба відомства.

За словами Юсова, операція добровольців Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" досі триває.

"Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатися, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишилися переважно пузаті "гаішники", - наголосив представник ГУР.

За словами Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не належить до компетенції скликаних Путіним у межах плану "Едельвейс" до кордону "гібдд-шників", здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту та брати хабарі з пенсіонерів.

"Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і "Градами" бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ", - підсумував представник ГУР МО.

Нагадаємо, що 1 червня бійці Російського добровольчого корпусу оголосили про новий рейд у Бєлгородській області. За їхніми словами, передові загони російських добровольців «ведуть бої в передмістях Шебекіно».

Росія перекинула в прикордонні населені пункти Бєлгородської області загін спецназу для боротьби з партизанами. А губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що місто Шебекіно нібито "перебуває під безперервним вогнем ЗСУ". 

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