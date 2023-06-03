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Кияни за добу подали понад тисячу скарг на стан укриттів (оновлено)

Кличко запевнив, що групи контролю оперативно реагуватимуть.

Кияни за добу подали понад тисячу скарг на стан укриттів (оновлено)
Фото: nashkiev.ua/

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в застосунку "Київ Цифровий" створено механізм зворотного зв'язку, куди кияни можуть надсилати інформацію про стан і доступ до укриттів у місті.

Про це мер написав у своєму телеграм-каналі.

"Хочу звернути вашу увагу. В "Києві Цифровому" ми створили механізм зворотного звʼязку. Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони у вашому мікрорайоні, будинку чи у швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію. Групи контролю оперативно реагуватимуть, і будемо виправляти ситуацію", - написав мер.

Оновлено. За добу, після запуску в "Києві Цифровому" сервісу зворотнього звʼязку щодо стану укриттів, від киян отримано більше тисячі скарг. Із них: майже половина на те, що укриття зачинені, чверть - що перебувають у неналежному стані, ще чверть - що поблизу немає укриттів. 

Кличко пообіцяв, що отримана інформація буде передана в Департамент муніципальної безпеки КМДА та райдержадміністраціям міста.

Нагадаємо, що у Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей, які намагалися потрапити в зачинене укриття. Також під домашній арешт на 2 місяці відправили заступника директора поліклініки з технічної частини.

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