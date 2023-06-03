Стан поранених дітей, які постраждали від вибуху невідомого предмета на Херсонщині, - стабільний, - керівник ОВА

Стан поранених дітей, які 2 червня постраждали від вибуху невідомого предмета в селі Загорянівка на Херсонщині, - стабільний.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Молодшого Марка оглянули медики і хлопець вже вдома. 13-річному Кості зробили операцію. Дитина в лікарні, здоров’ю нічого не загрожує", - розповів очільник ОВА.

За словами правоохоронців, на дитячий майданчик невідомий предмет принесла дівчинка. Їй тато сказав, що це небезпечна річ, додав Прокудін.

Нагадаємо, від вибуху у 13-річної дитини були осколкові ураження кінцівок. А 10-річний хлопчик отримав поранення живота.

На Харківщині того ж дня підірвалась на вибуховому пристрої автівка зі сім'єю. Мати загинула на місці, травмувався чоловік, важких поранень зазнали дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик.