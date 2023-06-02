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У Сінгапурі стартував Азійський саміт безпеки

Його фокусом стане питання загострення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм.

У Сінгапурі стартував Азійський саміт безпеки
Фото: EPA/UPG

У Сінгапурі стартував Азійський саміт безпеки “діалог Шангрі-Ла”, у центрі якого, як очікується, стане питання загострення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм, пише Reuters.

Відносини між США та Китаєм перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття, оскільки дві супердержави мають полярні позиції щодо всього − від суверенітету Тайваню до кібершпигунства та територіальних суперечок у Південно-Китайському морі.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз виступить із промовою у п’ятницю ввечері, так само як очільник Пентагону Ллойд Остін і новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу.

Зараз Австралія намагається знайти тонкий баланс між міцними зв’язками зі США та часто напруженими відносинами з Китаєм, який купує більшу частину її цінної залізної руди та є найбільшим торговим партнером. Оголошена в березні угода про купівлю американських атомних підводних човнів загрожує погіршити крихкі зв’язки Австралії з Пекіном, який критикував цей план.

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В оборонному відомстві Австралії заявили, що, оскільки конкуренція великих держав у регіоні продовжується, країна зосереджена на стримуванні конфлікту та поглибленні взаємодії з партнерами, включно з острівними країнами Тихого океану та Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, Китай відхилив прохання США про зустріч керівників оборонних відомств обох країн.

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