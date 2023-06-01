Зеленський і Макрон домовилися розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон під час зустрічі на полях другого саміту Європейської політичної спільноти домовилися розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів.

Про це йдеться у спільній заяві обох президента, розміщеній на сайті Єлисейського палацу.

"Ми підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів винищувачів, коли це буде доцільно для Повітряних сил ЗСУ. З урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами ми доручили нашим міністрам оборони спільно працювати з метою розробки офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів та технічного персоналу на основі запиту української сторони.", - зазначено в заяві.

Рішення озвучать на найближчій зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн".

Також обидві сторони підтвердили домовленість, яку досягнули у Парижі 14 травня, про те, що Франція сприятиме захисту населення України від ударів Росії засобами ППО.

Нагадаємо, Зеленський під час візиту до Молдови провів неформальну зустріч з прем'єрами Великобританії Ріші Сунаком, Нідерландів Марком Рютте, Польщі Матеушем Моравецьким, Данії Метте Фредеріксен, Швеції Ульфом Крістерссоном та Бельгії Александром де Кроо.

Сторони домовилися найближчим часом почати навчання українців на винищувачах, а також продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків ("Небесного щита України") на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн".



Тим часом Польща визначила графік навчань українських пілотів F-16