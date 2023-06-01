Польща визначила графік навчань українських пілотів F-16, - Моравецький

Передати винищувачі Польща не зможе, бо сама має їх занадто мало.

Польща доєднається до навчання українських пілотів на літаках F-16.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми визначили графік таких навчань. Польща допомагатиме Україні у навчанні пілотів на F-16”,- наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Водночас, додав він, Польща має занадто мало літаків F-16, тому передавати їх Україні вона не планує.

“Ми передали наші МіГи – хороші літаки, хороші винищувачі - і це високо цінується”,- підкреслив Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі також закликав країни, які мають значну кількість систем Patriot, передавати їх Україні. Втім, сама Польща передати їх не може, бо має дуже мало.

Але декілька прем'єрів країн, які мають системи Patriot, пообіцяли їх швидку доставку в Україну, зазначив Моравецький.

Нагадаємо, коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. А для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.

Тим часом Нідерланди “серйозно розглядають” відправку F-16 в Україну.