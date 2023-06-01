Російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині з артилерії та БпЛА

Сьогодні, 1 червня, російські окупаційні війська вдарили по Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що для ударів росіяни використовували важку артилерію і БпЛА.

Внаслідок удару у Марганці отримав поранення 34-річний чоловік. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також російським ударом у Нікополі пошкоджений об’єкт інфраструктури, багатоповерхівка та два приватні будинки.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти вчергове атакували Херсонщину авіацією. У Бориславі є влучання у хлібозавод, в селі Козацьке постраждали приватні будинки, у Новій Каховці пошкоджена будівля школи. Є загиблі і поранені.

Також сьогодні вночі внаслідок обстрілу балістичними ракетами в Києві загинули троє людей, ще понад 10 були поранені. Всі цілі ворога були збиті, однак уламки впали в трьох районах. За словами свідків, усі три жертви уламків не змогли потрапити в укриття поліклініки.