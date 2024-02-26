​Зеленський: Україна отримала лише 30% із мільйона обіцяних Євросоюзом снарядів

Президент Володимир Зеленський заявив, що було надано лише 30% від обіцяного Європейським Союзом мільйона снарядів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві, передає "Радіо Свобода".

"Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо затримок половини західної допомоги.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров на форумі «Україна. Рік 2024» повідомив, що половина підтримки, яку надають країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати військових і територій.

24 лютого Дмитро Кулеба після зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем повідомив, що до кінця березня ЄС передасть Україні нову партію артилерійських снарядів.

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