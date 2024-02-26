На Львівщині СБУ затримала двох депутатів, які вимагали хабар за вирішення "земельного питання"

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему та затримала двох депутатів міськради, які вимагали хабарі за вирішення "земельного питання" на Львівщині.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Фігурантів підозрюють в організації незаконної схеми надання дозвільних документів на довгострокову оренду землі під будівництво у місцевій ОТГ", – йдеться в повідомленні.
Йдеться про голову комісії з питань земельних відносин та архітектури, а також його спільника – члена комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування.
За $30 тисяч депутати гарантували пришвидшений механізм погодження документації, а також обіцяли не створювати підприємцю штучних перешкод під час ведення господарської діяльності. Правоохоронці затримали ділків "на гарячому" – під час отримання першої частини хабара – $15 тисяч.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави.
Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру чиновникам Запорізької облради, яких спіймали на корупції.