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На Львівщині СБУ затримала двох депутатів, які вимагали хабар за вирішення "земельного питання"

За $30 тисяч вони "гарантували" пришвидшений механізм погодження документації.

На Львівщині СБУ затримала двох депутатів, які вимагали хабар за вирішення "земельного питання"
Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему та затримала двох депутатів міськради, які вимагали хабарі за вирішення "земельного питання" на Львівщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Фігурантів підозрюють в організації незаконної схеми надання дозвільних документів на довгострокову оренду землі під будівництво у місцевій ОТГ", – йдеться в повідомленні.

Йдеться про голову комісії з питань земельних відносин та архітектури, а також його спільника – члена комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування.

За $30 тисяч депутати гарантували пришвидшений механізм погодження документації, а також обіцяли не створювати підприємцю штучних перешкод під час ведення господарської діяльності. Правоохоронці затримали ділків "на гарячому" – під час отримання першої частини хабара – $15 тисяч.

Фото: СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави.

Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру чиновникам Запорізької облради, яких спіймали на корупції.

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