Повідомили про підозру чиновникам Запорізької облради, яких спіймали на корупції

СБУ і НАБУ викрили корупціонерів у Запорізькій області

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозри заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та депутату цієї облради в наданні неправомірної вигоди посадовій особі комунального медичного закладу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

"Як встановило слідство, протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів", – зазначили у Бюро.

Кваліфікація дій підозрюваних:

заступника голови Запорізької облради – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;

його помічника – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;

депутата облради – ч. 4 ст. 369 КК України.

19 лютого чиновників викрили «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди. Загальна сума неправомірної вигоди сягає понад 650 тис. грн.