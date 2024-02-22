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Повідомили про підозру чиновникам Запорізької облради, яких спіймали на корупції

Повідомили про підозру чиновникам Запорізької облради, яких спіймали на корупції
СБУ і НАБУ викрили корупціонерів у Запорізькій області
Фото: СБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозри заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та депутату цієї облради в наданні неправомірної вигоди посадовій особі комунального медичного закладу. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

"Як встановило слідство, протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів", – зазначили у Бюро.

Кваліфікація дій підозрюваних:

  • заступника голови Запорізької облради – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України; 
  • його помічника – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;
  • депутата облради – ч. 4 ст. 369 КК України.

19 лютого чиновників викрили «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди. Загальна сума неправомірної вигоди сягає понад 650 тис. грн.

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