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У Бериславі окупанти скинули на чоловіка вибухівку

49-річний чоловік у лікарні, йому надають допомогу.

У Бериславі окупанти скинули на чоловіка вибухівку
російський безпілотник “Оріон”, фото ілюстративне
Фото: kronshtadt.ru

У Бериславі, що на Херсонщині, окупанти із дрона скинули на 49-річного чоловіка вибухівку. Зараз потерпілий перебуває у лікарні. 

Про це провідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"У Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель.  Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка, 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг", – йдеться у повідомленні.

Потерпілого шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.

  • Також сьогодні російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району,.Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з “прильотів” – по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років. 
  • Уночі РФ атакувала 10 "шахедами" і протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Захсники збили вісім БпЛА.
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