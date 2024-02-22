У Бериславі окупанти скинули на чоловіка вибухівку

У Бериславі, що на Херсонщині, окупанти із дрона скинули на 49-річного чоловіка вибухівку. Зараз потерпілий перебуває у лікарні.
Про це провідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
"У Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка, 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг", – йдеться у повідомленні.
Потерпілого шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.
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