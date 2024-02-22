У Бериславі окупанти скинули на чоловіка вибухівку

49-річний чоловік у лікарні, йому надають допомогу.

У Бериславі, що на Херсонщині, окупанти із дрона скинули на 49-річного чоловіка вибухівку. Зараз потерпілий перебуває у лікарні.

Про це провідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"У Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка, 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг", – йдеться у повідомленні.

Потерпілого шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.