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Морські піхотинці надійно тримають плацдарм на лівому березі Дніпра, – Зеленський

Президент стверджує, що росіяни провели лише дезінформаційну операцію. 

Морські піхотинці надійно тримають плацдарм на лівому березі Дніпра, – Зеленський
Фото: Facebook/36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Він заслухав про останні зміни в оперативній обстановці від головкома Олександра Сирського.

Окремо була закрита доповідь щодо літаків F-16, розповів президент. Зокрема йшлося про кількість бортів у першій партії та терміни її отримання, підготовку інфраструктури і персоналу, про календар навчання пілотів і техніків та отримання наступних літаків.

"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію",  – сказав він.

  • У жовтні військово-морські сили повідомили, що закріпилися на плацдармах на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Відтоді ворог прагне вибити їх із цих позицій.
  • Днями російська пропаганда оголосила, що окупанти нібито вибили Сили оборони України з плацдарму, але це – дезінформація, повідомили в силах оборони півдня.
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