Морські піхотинці надійно тримають плацдарм на лівому березі Дніпра, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Він заслухав про останні зміни в оперативній обстановці від головкома Олександра Сирського.

Окремо була закрита доповідь щодо літаків F-16, розповів президент. Зокрема йшлося про кількість бортів у першій партії та терміни її отримання, підготовку інфраструктури і персоналу, про календар навчання пілотів і техніків та отримання наступних літаків.

"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", – сказав він.