​Новий дизайн: підтримай LB.ua і отримай ексклюзивний подарунок від редакції

LB.ua оновив дизайн футболок, які в рамках фандрайзингової кампанії отримують наші підписники. Усі, хто обере опцію “Меценат” або “Натхненник”, отримає від редакції подарунок з ексклюзивним малюнком авторства заступниці головного редактора Вікторії Ґуерри.

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Новий дизайн футболок від LB.ua

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