Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
ГоловнаСуспільствоЖиття

У ексголови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуку знайшли мільйон доларів, – ЗМІ

Він працював головою військово-лікарські комісії до літа 2021.

У ексголови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуку знайшли мільйон доларів, – ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарські комісії в одній із його квартир у Києві знайшли майже 1 мільйон доларів США.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Обшуки проводили 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень. Наразі Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Подробиць поки не повідомляють, однак відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

У листопаді минулого року Міноборони повідомило, що електронна черга на ВЛК у військових поліклініках вже доступна для всіх військовослужбовців. Навесні у кількох містах запустили пілотний проєкт електронної реєстрації на військово-лікарську комісію. Тоді мова ще не йшла про електронну чергу запису, однак робоча група продовжувала напрацьовувати законодавчі зміни для реформування ВЛК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies