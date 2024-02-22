У ексголови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуку знайшли мільйон доларів, – ЗМІ

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарські комісії в одній із його квартир у Києві знайшли майже 1 мільйон доларів США.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Обшуки проводили 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень. Наразі Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Подробиць поки не повідомляють, однак відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

У листопаді минулого року Міноборони повідомило, що електронна черга на ВЛК у військових поліклініках вже доступна для всіх військовослужбовців. Навесні у кількох містах запустили пілотний проєкт електронної реєстрації на військово-лікарську комісію. Тоді мова ще не йшла про електронну чергу запису, однак робоча група продовжувала напрацьовувати законодавчі зміни для реформування ВЛК.