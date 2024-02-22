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Гуменюк підтвердила удар по полігону з окупантами на лівому березі Херсонщині

Щонайменше 60 загарбників більше не повернуться на бойові позиції.

Гуменюк підтвердила удар по полігону з окупантами на лівому березі Херсонщині
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області.

Про це вона розповіла в в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Роботу було виконано досить результативно, щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідаємо", - сказала Гуменюк.

"Уся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як учора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", - додала вона.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використано для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують усю наявну зброю і потужність".

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