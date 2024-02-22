Гуменюк підтвердила удар по полігону з окупантами на лівому березі Херсонщині

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області.
Про це вона розповіла в в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".
"Роботу було виконано досить результативно, щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідаємо", - сказала Гуменюк.
"Уся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як учора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", - додала вона.
Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використано для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують усю наявну зброю і потужність".
- У середу ввечері аналітики DeepState оприлюднили відео удару по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонщини. Повідомлялося, що HIMARS завдав три влучні удари по скупченню окупантів.