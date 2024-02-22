Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в Національній гвардії України

Вони можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

Президент Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України.

"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України", – йдеться в указі президента.

Відповідно до закону, іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

Для того, щоб вступити до лав Нацгвардії, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або безпосередньо до військової частини, в якій іноземці хочуть проходити військову службу за контрактом.

Після медогляду та професійного відбору потрібно здати нормативи з фізпідготовки.

Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці.

Національна гвардія України – це військове формування з правоохоронними функціями, яке входить до системи Міністерства внутрішніх справ. Військовослужбовці Нацгвардії також несуть службу у бойових підрозділах ЗСУ.