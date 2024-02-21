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Захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів – одне з головних завдань, - Зеленський

За тиждень українські бійці знищили сім російських бойових літаків.

Захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів – одне з головних завдань, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Він подякував нашим Повітряним силам за захист неба - за тиждень українські бійці знищили сім російських бойових літаків.

Володимир Зеленський розповів, що український принцип щодо політики сусідства, щодо відносин із партнерами у Євросоюзі - це прагматизм. І щодо безпеки – ми маємо максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб кожному з нас додавалося можливостей захищатися від російського зла. 

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“Також прагматично ми маємо підходити й до розв’язання соціальних та економічних проблем – без зайвої політизації, без маніпуляцій – маніпуляцій відносинами між державами й народами. Що більш ми прагматичні – кожен у Європі, то більш захищені наші спільні цінності, то міцніша наша незалежність”, - наголосив президент. 

Він додав, що такий наш пріоритет зараз безпосередньо стосується відносин із Польщею. 

“Я запропонував сьогодні нашим партнерам у Польщі заради спільних інтересів розв’язати наявні проблеми на кордоні. Наш уряд, усі наші інституції готові до зустрічей і діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат. І тим паче, коли нашим державам і народам у Європі так чи інакше загрожує російська агресія. Коли українці та поляки чи будь-хто інший у нашій Європі не знаходить спільної мови між собою, від цього радіє лише Москва”, - підкреслив голова держави.

Президент України розповів, що готуються нові безпекові угоди з нашими партнерами. Це і нова оборонна підтримка для наших воїнів, і цілком конкретні фінансові гарантії для нашої держави, і політична взаємодія, яка наближає Україну до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. Вже найближчими тижнями готуються кілька нових безпекових угод. 

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