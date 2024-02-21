Бійці Держприкордонслужби виявили групу осіб за кількасот метрів від кордону з Угорщиною.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Один із затриманих чинив опір правоохоронцям. Як з’ясувалося, це переправник, який за 6 тис. доларів мав провести трьох чоловіків до Угорщини. Неподалік знайшли автомобіль переправника. В ньому виявили 4 телефони, 4 тис. євро і 1 тис. доларів.
Крім того, на Закарпатті затримали переправника, який переховувався від слідства.
Він минулого року організував незаконне переправлення через кордон двох чоловіків. Тоді нелегальних втікачів затримали, а сам організатор втік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, відновлено судове провадження.
- За пів кілометра від кордону прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці і його двох спільників.
- Українські прикордонники затримали рекордну групу нелегалів – 38 чоловіків намагалася потрапити до Угорщини.
- Прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.