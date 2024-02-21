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Прикордонники затримали групу втікачів до Угорщини

Крім того, на Закарпатті затримали переправника - він переховувався від слідства. 

Прикордонники затримали групу втікачів до Угорщини
На кордоні з Угорщиною затримали чергових нелегалів
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби виявили групу осіб за кількасот метрів від кордону з Угорщиною.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Один із затриманих чинив опір правоохоронцям. Як з’ясувалося, це переправник, який за 6 тис. доларів мав провести трьох чоловіків до Угорщини. Неподалік знайшли автомобіль переправника. В ньому виявили 4 телефони, 4 тис. євро і 1 тис. доларів. 

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Крім того, на Закарпатті затримали переправника, який переховувався від слідства. 

Він минулого року організував незаконне переправлення через кордон двох чоловіків. Тоді нелегальних втікачів затримали, а сам організатор втік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, відновлено судове провадження.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

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