Крім того, на Закарпатті затримали переправника - він переховувався від слідства.

На кордоні з Угорщиною затримали чергових нелегалів

Бійці Держприкордонслужби виявили групу осіб за кількасот метрів від кордону з Угорщиною.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Один із затриманих чинив опір правоохоронцям. Як з’ясувалося, це переправник, який за 6 тис. доларів мав провести трьох чоловіків до Угорщини. Неподалік знайшли автомобіль переправника. В ньому виявили 4 телефони, 4 тис. євро і 1 тис. доларів.

Крім того, на Закарпатті затримали переправника, який переховувався від слідства.

Він минулого року організував незаконне переправлення через кордон двох чоловіків. Тоді нелегальних втікачів затримали, а сам організатор втік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, відновлено судове провадження.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ