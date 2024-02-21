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Фінляндія хоче закрити назавжди два пункти пропуску на кордоні з Росією

Пункти пропуску переважно використовувалися переважно для перевезення деревини.

Фінляндія хоче закрити назавжди два пункти пропуску на кордоні з Росією
Фото: yle.fi

Прикордонна служба Фінляндії планує назавжди закрити тимчасові пункти пропуску "Паріккала" та "Інарі". Протягом декількох років через них не спостерігається рух, пише видання Yle.

За інформацією видання, у Лієксанському районі є два тимчасових пункти перетину кордону - "Паріккала" та "Інарі". Вони використовувалися переважно для перевезення деревини.

Обидва пункти перетину кордону були тимчасово закриті протягом кількох років. У Паріккала рух було зупинено через санкції ЄС, а в Лієксанському Інарі  через припинення імпорту деревини.

Уряд Фінляндії вирішив, що пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією залишаться закритими до 14 квітня 2024 року.

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