Європарламент знайшов шпигунські програми на телефонах членів комітету з оборони

Європейський парламент виявив сліди шпигунського програмного забезпечення на телефонах деяких політиків і працівників підкомітету з питань безпеки та оборони (SEDE).
Про це пише Politico з посиланням на внутрішній електронний лист, який розіслали в інституції.
Спочатку шпигунську програму виявили в одного з членів підкомітету під час планової перевірки. Після цього перевірити свої телефони закликали всіх законодавців комітету.
“В актуальному геополітичному контексті та з огляду на характер файлів, за якими стежить підкомітет з питань безпеки та оборони, особлива увага приділяється апаратам членів цього підкомітету та персоналу, який підтримує його роботу”, − йдеться у листі.
Видання зазначає, що ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ у квітні минулого року. Відомо, що з початку її запуску програма виконала “сотні операцій”. У грудні, за результатами внутрішньої перевірки, кібербезпека Європарламенту “ще не відповідала галузевим стандартам”.
Зазначимо, зараз законодавчий орган ЄС перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак та іноземного втручання напередодні виборів до ЄС у червні.
Що було раніше
У 2022 році шпигунські програми Pegasus і Candiru виявили на телефонах учасників руху за незалежність Каталонії, включно з політиками ЄС.
Того ж року іншу шпигунську програму Predator виявили на пристроях лідер грецької опозиції Нікоса Андрулакіса, а також інших політичних і громадських діячів країни.
За допомогою шпигунського ПЗ намагалися також зламати техніку президентки парламенту Роберти Мецоли.
У 2022 році депутати Європарламенту створили спеціальний слідчий комітет, який розслідував низку “шпигунських скандалів” в Іспанії, Греції, Угорщині та Польщі. Комітет виявив, що принаймні чотири уряди в ЄС зловживали хакерськими інструментами в політичних цілях.
- Минулого тижня очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що має докази придбання Варшавою шпигунського програмного забезпечення “Pegasus”. Спецкомісія Сейму перевірить законність, коректність та обґрунтованість використання програми урядом, спецслужбами і поліцією у період з 16 листопада 2015 до 20 листопада 2023 року.
- Кілька днів тому стало відома, що Європейська комісія вивчає можливість встановлення системи захисту від дронів-шпинунів у своїй штаб-квартирі Берлемон (Berlaymont) у Брюсселі.