Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
ГоловнаСвіт

Європарламент знайшов шпигунські програми на телефонах членів комітету з оборони

Торік ІТ-служба інституції запустила систему перевірки смартфонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ

Європарламент знайшов шпигунські програми на телефонах членів комітету з оборони
Фото: calcalistech.com

Європейський парламент виявив сліди шпигунського програмного забезпечення на телефонах деяких політиків і працівників підкомітету з питань безпеки та оборони (SEDE).

Про це пише Politico з посиланням на внутрішній електронний лист, який розіслали в інституції.

Спочатку шпигунську програму виявили в одного з членів підкомітету під час планової перевірки. Після цього перевірити свої телефони закликали всіх законодавців комітету. 

“В актуальному геополітичному контексті та з огляду на характер файлів, за якими стежить підкомітет з питань безпеки та оборони, особлива увага приділяється апаратам членів цього підкомітету та персоналу, який підтримує його роботу”, − йдеться у листі.

Видання зазначає, що ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ у квітні минулого року. Відомо, що з початку її запуску програма виконала “сотні операцій”. У грудні, за результатами внутрішньої перевірки, кібербезпека Європарламенту “ще не відповідала галузевим стандартам”.

Зазначимо, зараз законодавчий орган ЄС перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак та іноземного втручання напередодні виборів до ЄС у червні.

Що було раніше

У 2022 році шпигунські програми Pegasus і Candiru виявили на телефонах учасників руху за незалежність Каталонії, включно з політиками ЄС.

Того ж року іншу шпигунську програму Predator виявили на пристроях лідер грецької опозиції Нікоса Андрулакіса, а також інших політичних і громадських діячів країни.

За допомогою шпигунського ПЗ намагалися також зламати техніку президентки парламенту Роберти Мецоли.

У 2022 році депутати Європарламенту створили спеціальний слідчий комітет, який розслідував низку “шпигунських скандалів” в Іспанії, Греції, Угорщині та Польщі. Комітет виявив, що принаймні чотири уряди в ЄС зловживали хакерськими інструментами в політичних цілях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies