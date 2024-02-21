Європарламент знайшов шпигунські програми на телефонах членів комітету з оборони

Європейський парламент виявив сліди шпигунського програмного забезпечення на телефонах деяких політиків і працівників підкомітету з питань безпеки та оборони (SEDE).

Про це пише Politico з посиланням на внутрішній електронний лист, який розіслали в інституції.

Спочатку шпигунську програму виявили в одного з членів підкомітету під час планової перевірки. Після цього перевірити свої телефони закликали всіх законодавців комітету.

“В актуальному геополітичному контексті та з огляду на характер файлів, за якими стежить підкомітет з питань безпеки та оборони, особлива увага приділяється апаратам членів цього підкомітету та персоналу, який підтримує його роботу”, − йдеться у листі.

Видання зазначає, що ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ у квітні минулого року. Відомо, що з початку її запуску програма виконала “сотні операцій”. У грудні, за результатами внутрішньої перевірки, кібербезпека Європарламенту “ще не відповідала галузевим стандартам”.

Зазначимо, зараз законодавчий орган ЄС перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак та іноземного втручання напередодні виборів до ЄС у червні.

Що було раніше

У 2022 році шпигунські програми Pegasus і Candiru виявили на телефонах учасників руху за незалежність Каталонії, включно з політиками ЄС.

Того ж року іншу шпигунську програму Predator виявили на пристроях лідер грецької опозиції Нікоса Андрулакіса, а також інших політичних і громадських діячів країни.

За допомогою шпигунського ПЗ намагалися також зламати техніку президентки парламенту Роберти Мецоли.

У 2022 році депутати Європарламенту створили спеціальний слідчий комітет, який розслідував низку “шпигунських скандалів” в Іспанії, Греції, Угорщині та Польщі. Комітет виявив, що принаймні чотири уряди в ЄС зловживали хакерськими інструментами в політичних цілях.