Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія спілкувався цього тижня з єгипетськими посередниками, − Reuters

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія цього тижня прибув до Каїра з першим анонсованим візитом з грудня.
Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що це стало найвагомішим свідченням того, що переговори (про призупинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників та полонених, - ред.) тривають.
Ганія зустрічався з єгипетськими посадовцями-посередниками, але публічної інформації щодо цієї зустрічі практично немає.
Речник ХАМАСу Самі Абу Зухрі заявив Reuters, що Ізраїль зараз відступає від умов, які вже прийняв на початку лютого у пропозиції про припинення вогню, укладеній зі Сполученими Штатами та посередниками з Єгипту та Катару в Парижі.
“Окупанти не зацікавлені в досягненні будь-якої угоди”, − сказав він.
Єрусалим ще не відповів на ці коментарі. Однак вчора Бенні Ганц, член військового кабінету Ізраїлю, заявив, що є “багатонадійні перші ознаки” угоди про звільнення заручників, але без досягнення цієї угоди Єрусалим продовжуватиме воювати.
- На початку лютого ХАМАС запропонував свій план щодо припинення вогню на чотири з половиною місяці у Смузі Гази у відповідь на пропозицію, надіслану Катаром і Єгиптом. Угруповання пропонує, аби усі ізраїльські жінки-заручники, чоловіки до 19 років, люди похилого віку та хворі були звільнені протягом першого 45-денного етапу в обмін на звільнення палестинських жінок і дітей з ізраїльських в'язниць.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін цю пропозицію відхилив. Він заявив, що переговори з терористами ХАМАСу нікуди не ведуть і назвав їхні умови химерними.