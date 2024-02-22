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Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія спілкувався цього тижня з єгипетськими посередниками, − Reuters

Це є "найвагомішим свідченням того, що переговори про призупинення вогню у Смузі Гази тривають".

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія спілкувався цього тижня з єгипетськими посередниками, − Reuters
Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія
Фото: EPA/UPG

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія цього тижня прибув до Каїра з першим анонсованим візитом з грудня. 

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що це стало найвагомішим свідченням того, що переговори (про призупинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників та полонених, - ред.) тривають.

Ганія зустрічався з єгипетськими посадовцями-посередниками, але публічної інформації щодо цієї зустрічі практично немає.

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Речник ХАМАСу Самі Абу Зухрі заявив Reuters, що Ізраїль зараз відступає від умов, які вже прийняв на початку лютого у пропозиції про припинення вогню, укладеній зі Сполученими Штатами та посередниками з Єгипту та Катару в Парижі.

“Окупанти не зацікавлені в досягненні будь-якої угоди”, − сказав він.

Єрусалим ще не відповів на ці коментарі. Однак вчора Бенні Ганц, член військового кабінету Ізраїлю, заявив, що є “багатонадійні перші ознаки” угоди про звільнення заручників, але без досягнення цієї угоди Єрусалим продовжуватиме воювати.

  • На початку лютого ХАМАС запропонував свій план щодо припинення вогню на чотири з половиною місяці у Смузі Гази у відповідь на пропозицію, надіслану Катаром і Єгиптом. Угруповання пропонує, аби усі ізраїльські жінки-заручники, чоловіки до 19 років, люди похилого віку та хворі були звільнені протягом першого 45-денного етапу в обмін на звільнення палестинських жінок і дітей з ізраїльських в'язниць.
  • Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін цю пропозицію відхилив. Він заявив, що переговори з терористами ХАМАСу нікуди не ведуть і назвав їхні умови химерними.
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