Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія спілкувався цього тижня з єгипетськими посередниками, − Reuters

Це є "найвагомішим свідченням того, що переговори про призупинення вогню у Смузі Гази тривають".

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія цього тижня прибув до Каїра з першим анонсованим візитом з грудня.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що це стало найвагомішим свідченням того, що переговори (про призупинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників та полонених, - ред.) тривають.

Ганія зустрічався з єгипетськими посадовцями-посередниками, але публічної інформації щодо цієї зустрічі практично немає.

Речник ХАМАСу Самі Абу Зухрі заявив Reuters, що Ізраїль зараз відступає від умов, які вже прийняв на початку лютого у пропозиції про припинення вогню, укладеній зі Сполученими Штатами та посередниками з Єгипту та Катару в Парижі.

“Окупанти не зацікавлені в досягненні будь-якої угоди”, − сказав він.

Єрусалим ще не відповів на ці коментарі. Однак вчора Бенні Ганц, член військового кабінету Ізраїлю, заявив, що є “багатонадійні перші ознаки” угоди про звільнення заручників, але без досягнення цієї угоди Єрусалим продовжуватиме воювати.