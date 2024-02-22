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На околицях Єрусалиму палестинці відкрили стрілянину, є загиблий і поранені

ХАМАС назвав теракт “природною відповіддю” на війну у Смузі Гази.

На околицях Єрусалиму палестинці відкрили стрілянину, є загиблий і поранені
Фото: EPA/UPG

Унаслідок теракту поблизу контрольно-пропускного пункту між Єрусалимом і містом Маалє-Адудім на Західному берегу загинув чоловік, а 11 осіб отримали поранення.

Про це пише The Time of Israel.

Атаку здійснили три палестинські чоловіки. Вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по ізраїльтянах, які були у транспортному корку.

Медики повідомили, що загинув 20-річний хлопець. 23-річна вагітна жінка перебуває у важкому стані.

Двох нападників застрелили сили безпеки та озброєні цивільні на місці події. Третій спочатку втік, але через деякий час його “нейтралізувала” поліція. Стало відомо, що терористи мали автомати, саморобні пістолети-кулемети та гранату.

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Силовики ідентифікували терористів як мешканців сіл біля Вифлеєму на Західному березні. Двоє з них виявилися братами, а одного раніше затримували за нелегальний в'їзд до Ізраїлю.

Мер Маалє-Адумім Бенні Кашріель заявив, що мерія “десятки разів попереджала сили безпеки про занепокоєння терористичними атаками на цій перевантаженій дорозі”. Муніципалітет попросив додати до КПП додаткові смуги, щоб пришвидшити рух через блокпост, а також розділити ізраїльські та палестинські транспортні засоби.

Зазначимо, терористичне угруповання ХАМАС оприлюднило заяву, в якій схвалило теракт, назвавши стрілянину “природною відповіддю” на війну у Смузі Гази.

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