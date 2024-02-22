Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
ГоловнаСвіт

Алабама хоче стратити вже другого в’язня за допомогою азоту

Алан Юджин Міллер перебуває в камері смертників з 2000 року за вбивство трьох осіб. 

Алабама хоче стратити вже другого в’язня за допомогою азоту
Фото: EPA/UPG

Генеральний прокурор американського штату Алабама попросив Верховний суд штату санкціонувати другу смертну кару за допомогою азотної гіпоксії.

Про це пише Reuters.

Стів Маршалл подав клопотання з проханням дозволити Департаменту виконання покарань Алабами стратити Алана Юджина Міллера, який перебуває в камері смертників з 2000 року за вбивство трьох осіб. 

У разі схвалення губернатор Кей Айві призначить дату.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Раніше Міллеру було призначено дату страти у 2022 році, але, згідно з документами, її відклали через судовий позов.

  • Штат називає страту летальним газом “найбезболіснішим і найгуманнішим методом страти, відомим людству”, однак правозахисні організації засудили його як “жорстокий і болісний”.
  • Низка медичних працівників засудила страту азотом, попереджаючи, що вона може мати низку катастрофічних наслідків − від сильних конвульсій до вегетативного стану.
  • Верховний комісар ООН з прав людини заявив, що страту азотом відповідно до міжнародного права можна прирівняти до тортур або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies