Алабама хоче стратити вже другого в’язня за допомогою азоту

Генеральний прокурор американського штату Алабама попросив Верховний суд штату санкціонувати другу смертну кару за допомогою азотної гіпоксії.
Про це пише Reuters.
Стів Маршалл подав клопотання з проханням дозволити Департаменту виконання покарань Алабами стратити Алана Юджина Міллера, який перебуває в камері смертників з 2000 року за вбивство трьох осіб.
У разі схвалення губернатор Кей Айві призначить дату.
Раніше Міллеру було призначено дату страти у 2022 році, але, згідно з документами, її відклали через судовий позов.
- 25 січня в Алабамі вперше у світі через азотну гіпоксію стратили засудженого вбивцю Кеннета Сміта.
- Штат називає страту летальним газом “найбезболіснішим і найгуманнішим методом страти, відомим людству”, однак правозахисні організації засудили його як “жорстокий і болісний”.
- Низка медичних працівників засудила страту азотом, попереджаючи, що вона може мати низку катастрофічних наслідків − від сильних конвульсій до вегетативного стану.
- Верховний комісар ООН з прав людини заявив, що страту азотом відповідно до міжнародного права можна прирівняти до тортур або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження.