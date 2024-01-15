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Біля Тель-Авіва стався теракт, поранено щонайменше 17 людей

Відповідальність за напад на себе взяло терористичне угруповання ХАМАС.

Біля Тель-Авіва стався теракт, поранено щонайменше 17 людей
Фото: Magen David Adom

В ізраїльському місті Раанана, неподалік Тель-Авіва, 15 січня стався теракт. В результаті загинула 70-річна жінка, серед поранених щонайменше 17 людей. 

Про це пише видання The Times of Israel.

Відомо, що під час теракту нападники захопили щонайменше три автомобілі і протаранили пішоходів у кількох місцях міста. Також вони завдали ножових поранень кільком жертвам.

Ізраїльські силовики повідомляють про двох затриманих. Це Ахмед Зідат, 25 років, і Махмуд Зідат, 44 роки, обидва жителі міста Бані-Наїм на півдні Західного берега річки Йордан.

Обидва були внесені до чорного списку за нелегальний в'їзд до Ізраїлю в минулому. Відомо, що  відповідальність за напад на себе взяло терористичне угруповання ХАМАС.

Теракт спланували в той час, коли в школах закінчувався навчальний день.

Повідомляється, що один з терористів вдарив ножем водія на вулиці, після чого викрав машину і наїхав на трьох людей. Потім терорист застряг і покинув машину, після чого викрав другий автомобіль і поїхав далі, проїхавши центральною вулицею і протаранивши щонайменше ще одну групу людей, розповіли свідки.

Нещодавно в Єрусалимі поліція Ізраїлю заарештувала двох жителів Східного Єрусалиму, яких звинувачують у підтримці терористичного угруповання "ІДІЛ" та підозрюють у підготовці теракту.

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